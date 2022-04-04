Шанси на угоду з українською переговорною групою є, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я говорив про те, що за підсумками того раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили появу реалізму у позиції української делегації", - сказав він.

За словами Лаврова, "як ці нотки реалізму будуть перекладатися мовою договірного паперу, нам ще доведеться зрозуміти".

Говорячи про шанси на домовленість із Україною, Лавров зазначив, що "шанс є завжди".

"І ми націлені на те, щоби всі ці шанси реалізувати", - заявив глава МЗС країни-агресора.

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