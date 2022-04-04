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Шанси на угоду з українською переговорною групою є, - Лавров

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Шанси на угоду з українською переговорною групою є, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я говорив про те, що за підсумками того раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили появу реалізму у позиції української делегації", - сказав він.

За словами Лаврова, "як ці нотки реалізму будуть перекладатися мовою договірного паперу, нам ще доведеться зрозуміти".

Говорячи про шанси на домовленість із Україною, Лавров зазначив, що "шанс є завжди".

"І ми націлені на те, щоби всі ці шанси реалізувати", - заявив глава МЗС країни-агресора.

Також читайте: Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Жодного українця там нема.
    Арагамія - абхаз. Подоляк зрощений на Білорусі. Чалий давно в Миротворці висить за антиукраїнську діяльність.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Volodymyr Ogrysko


    @Ogrysko

    ·
    12 мин



    Після того, що сталося у Бучі, жодних угод з орками бути не може. Їх треба знищувати.Т.зв. «нейтральність» - це прихована форма капітуляції і прощення російських нелюдів за вчинені звірства. Невже це ще не зрозуміло?
    Знову не вірите нашим друзям на Заході?
  • Viktor 8e21d3f0
    А Зеленський все одно продовжує переговори про якийсь мир з цими звірами. Взагалі вживати слово мир не можна. Потрібне визнання провини агресора. А мир сам по собі настане. Його не треба хотіти. Кожного разу, коли Зеленський промовляє слово МИР - мені просто блювати хочеться. Хочеш миру - готуйся до війни. А не дороги будуй. Бідні люди і їх діти, постраждали від наївності і тупості виборців в 2019 р.
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