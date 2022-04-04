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Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР. ДОКУМЕНТ

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РОсіянам в Україні дають вихідні замість грошей та забороняють скаржитись.Розвідка отримала чергові підтвердження проблем в армії окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Як зазначають українські розвідники, отримано документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат. В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб.

Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР 01
Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР 02

Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР 03

 "Із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Втім, документ не містить вказівок повернути солдат додому. Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України", йдеться у повідомленні розвідки.

Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом.

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Топ коментарі

  • 1sarmat
    Денег было на 4 дня войны, в бюджете педирации на 2022 год расходов на войну нет, ну а в следующем году и педирации как страны не будет.
  • Ksenia VB
    А ось яку їм жрачку дають. В нас свиней краще годують.
  • Саша Пончик
    Это просто прелесть дохнет касапский скот бесплатно. Кинули петухов.
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