Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР. ДОКУМЕНТ

РОсіянам в Україні дають вихідні замість грошей та забороняють скаржитись.Розвідка отримала чергові підтвердження проблем в армії окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Як зазначають українські розвідники, отримано документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат. В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб.





"Із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Втім, документ не містить вказівок повернути солдат додому. Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України", йдеться у повідомленні розвідки.

Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом.

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