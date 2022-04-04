Українські сили на Донбасі відбили 7 атак ворога - знищено 7 танків, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - зазначається у повідомленні.

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