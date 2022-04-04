У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявлено катівню з п'ятьма вбитими, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.
"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).
Вживаються заходи щодо встановлення обставин кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.