Новини • Війна, Різня в Бучі

У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявлено катівню з п'ятьма вбитими, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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Тіла п'ятьох закатованих чоловіків виявлені в підвалі дитячого санаторію у звільненому місті Буча Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявлено катівню з пятьма вбитими, - Офіс генпрокурора 01

"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).

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Вживаються заходи щодо встановлення обставин кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

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Топ коментарі

  • Robert Bodnar
    тяжко щось коментувати... прокляті вони до кінця існування російської мови..
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Жили собі люди.Працювали.Раділи дітям.
    Будьте проклятї всі россіяни .Щоб ви здохли разом зі своїми дітьми.
  • Саша Пончик
    Касапские ****** уже далеко зашли со своим фашизмом. Дальше только кончина этой нелюдской *********.
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