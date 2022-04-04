Євросоюз готовий надати фінансову та технічну підтримку слідчій групі щодо розслідування злочинів у Бучі, - Зеленський провів перемовини з фон дер Ляєн
1 8399
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з Президентом Європейської комісії фон дер Ляєн .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. Дипломатія Зеленського
"Провів перемовини з Президентом Європейської комісії фон дер Ляєн. Поінформував про нелюдські злочини, скоєні агресором у передмістях Києва. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Ціную готовність ЄС надати фінансову й технічну підтримку відповідній спільній слідчій групі", - зазначається у повідомленні.