Рашисти грабують заводи та викрадають сільгосптехніку у Мелітополі, - мер Федоров

Російські окупанти розкрадають майно заводів у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це у відеозверненні повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали вивозити обладнання з мелітопольских заводів. Викрадають сільгосптехніку, обладнання та вивозять до Криму та Джанкою", - зазначив він.

За словами Федорова, це доказ того, що окупанти прийшли на територію Мелітополя ненадовго і головне для них - особисте збагачення.

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