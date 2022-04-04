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Рашисти грабують заводи та викрадають сільгосптехніку у Мелітополі, - мер Федоров

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Рашисти грабують заводи та викрадають сільгосптехніку у Мелітополі, - мер Федоров
Російські окупанти розкрадають майно заводів у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це у відеозверненні повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали вивозити обладнання з мелітопольских заводів. Викрадають сільгосптехніку, обладнання та вивозять до Криму та Джанкою", - зазначив він.

За словами Федорова, це доказ того, що окупанти прийшли на територію Мелітополя ненадовго і головне для них - особисте збагачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не пропускають через блокпост мелітопольців на приватних автомобілях, - мер Федоров

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Топ коментарі

  • хрен
    а хто б сумнівався???? орда .. дичь... в себе в мухосранску і досі на відро сруть
  • молодой рабочий
    "Цап-царап" - главная скрепа путинского мира
  • Aut Ogen
    В 1992 році в Німеччині вийшла з друку книжка спогадів 63-річної Габі Кьопп «Навіщо я народилася дівчинкою?», в якій вона розповіла як в 1945 році, у віці 15 років, стала жертвою сексуального насильства з боку радянських солдатів.
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