Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ на чолі з Арахамією

Президент України Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України, яку очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Відповідний указ опублікованим на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

До складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий.

Членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос").

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Міняти склад делегації уповноважений її керівник за погодженням із міністром закордонних справ України. Глава делегації може також залучати до забезпечення роботи працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками, наукових радників та експертів.

Указом також затверджуються директиви делегації (додаються таємно).