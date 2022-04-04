Франція допомагатиме Україні збирати докази воєнних злочинів росіян

Міністр юстиції Франції Еріка Дюпон-Моретті пообіцяв Україні допомогти зі збором необхідних доказів злочинів росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр юстиціі Франції написав у своєму Twitter акаунті.

" Я щойно запропонував своєму українському колегі та Генеральному прокурору України Франції оперативну підтримку у розслідуванні військових злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має відбуватися", - йдеться у твіті французьського урядовця.

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