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Франція допомагатиме Україні збирати докази воєнних злочинів росіян

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Франція допомагатиме Україні збирати докази воєнних злочинів росіян
Міністр юстиції Франції Еріка Дюпон-Моретті пообіцяв Україні допомогти зі збором необхідних доказів злочинів росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр юстиціі Франції написав у своєму Twitter акаунті.

" Я щойно запропонував своєму українському колегі та Генеральному прокурору України Франції оперативну підтримку у розслідуванні військових злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має відбуватися", - йдеться у твіті французьського урядовця.

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Топ коментарі

  • Bastian - Bastian
    дайте оружие жабоеды, а доказы сами соберем, халявщики....
  • Dementeev John
    Не нужно подпускать их к уликам. Они только могут навредить. Что то скрыть, уничтожить, "потерять". Макарон не зря путину звонит частенько. Французы испоритились еще во время второй мировой. Это уже не те люди с истории.
  • Oleksandr Onys
    Швидше б ви ворушилися, можна б було зробити так, щоб цих злочинів взагалі не сталося
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