Росія проводить геноцид в Україні, бо впевнена, що Європа не відповість, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти чинять геноцид на території України.

Про це він заявив під час виступу в парламенті Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому в Росії відкрито закликають до геноциду і чому можливі такі злочини окупантів, які всі, весь світ побачили в Бучі, – це впевненість російських топ-посадовців, що європейські лідери не зможуть, що вони будуть слабкими. Що Європі не вистачить лідерства. І що європейські народи не здатні захищати цінності, які об’єднали континент", - зазначив глава держави.

Читайте: "Це заклики до геноциду": Денісова - про статтю в "РИА Новости"