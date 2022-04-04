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Росія проводить геноцид в Україні, бо впевнена, що Європа не відповість, - Зеленський

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Росія проводить геноцид в Україні, бо впевнена, що Європа не відповість, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти чинять геноцид на території України.

Про це він заявив під час виступу в парламенті Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому в Росії відкрито закликають до геноциду і чому можливі такі злочини окупантів, які всі, весь світ побачили в Бучі, – це впевненість російських топ-посадовців, що європейські лідери не зможуть, що вони будуть слабкими. Що Європі не вистачить лідерства. І що європейські народи не здатні захищати цінності, які об’єднали континент", - зазначив глава держави.

Читайте: "Це заклики до геноциду": Денісова - про статтю в "РИА Новости"

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Топ коментарі

  • Олександр Полесов
    так ты же хочешь кацапов сделать гарантами нашей безопасности, или подоляки-арахамии не так говорят?
  • Палєо Мустьє
    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків

    "Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на кшталт противник нібито без проблем узяв те чи інше місто або що нібито готується зрада країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогові, якого називали другою армією у світі, зупинили супротивника на всіх напрямках і завдали йому таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити, про це знають усі українці, весь світ. Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Не заважаєте нам».
  • SerjUA
    Арахамія "парешает"....
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