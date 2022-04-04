Новини • Війна

Втрати Росії у війні зіставні з розмірами армій деяких країн. ІНФОГРАФІКА

14 46714
Втрати Росії у війні зіставні з розмірами армій деяких країн. ІНФОГРАФІКА
Втрати армії РФ внаслідок вторгнення в Україну зіставні з розмірами деяких армій інших країн.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Втрати Росії у війні зіставні з розмірами армій деяких країн 01

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2022 року оцінюються у 18 300 осіб. Для порівняння, армія Ірландії налічує 12,7 тис. осіб, Словаччини - 13 тис., Словенії - 14 тис, Кіпру - 16 тис., Киргизстану - 22 тис., Грузії - 25 тис. осіб.

З початку вторгнення Росія втратила в Україні 647 танків. Для порівняння, у Великої Британії - 227 танків, Італії - 200 танків, у Казахстану - 310, Іспанії - 327, Франції - 406, Білорусі - 601, у Польщі - 880 танків.

Також ЗСУ збили 147 бойових літаків російських окупантів. Для порівняння: у Білорусі налічується 105 бойових літаків, у Польщі - 112, у Казахстану - 120, у Великої Британії - 142, в Іспанії - 150, Італії - 200, у Франції - 266.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Super Gut
    Подивився на кількість військових в армії Ірландії і посміявся. Декілька днів тому, абізянія розказував, що Ірландія може стати нашим гарантом безпеки. Ще раз, цей чорноротий абхаз на повному серйозі вважає, що країна з армією у 12 тис може нам допомогти при агресії кацапської армії з чисельністю понад 200 тис! А ще сєкта свідків73% обіжається, коли я називаю їх слуг - довпойопами.
  • Green sheet
    Меня только терзают смутные сомненья, какие гарантии нам могут дать страны у которых армии намного меньше чем мы уничтожили у кацапов?
  • Andry Asmodeus
    гарантии озабоченности
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини