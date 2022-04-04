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Найактивнішою точкою у Харківській області лишається Ізюм, - ОВА

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Найактивнішою точкою у Харківській області лишається Ізюм, - ОВА
Українські захисники на Харківщині героїчно ведуть бої.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактивнішою точкою в області лишається Ізюм. Там росіяни намагаються концентрувати велику кількість техніки, щоб просуватися до Луганської і Донецької областей. Збройні Сили України героїчно ведуть бої. Росіяни втрачають багато літаків, броньованої техніки, живої сили", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Господи, Матінка Божа, допоможіть нашим захисникам.
  • viktor donovan
    Ох нахім, як говорить твій земляк Яша Кедмі, ходите и дудите в Иерихонскую трубу. Дудите дальше.
  • kelt kant
    украинский народ то выдержит, а вот выдержит ли "наш найвеличніший Боневтік" с дЕрьмаками-арахамиями ...
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