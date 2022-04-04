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Резніков у розмові з главою Пентагону Остіном: "Росія-вбивця має бути зупинена"

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Резніков у розмові з главою Пентагону Остіном: "Росія-вбивця має бути зупинена"
Глава Міноборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили з другом України міністром оборони Ллойдом Дж. Остіном III війну РФ проти України, жахливі військові злочини, які чинить РФ. Цього не можна допускати, і росія-вбивця має бути зупинена", - наголосив він.

За словами Резнікова, майбутній пакет допомоги з безпеки збільшить можливості української армії для боротьби з агресором.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Когда Штаты и Британия предупреждали, что устроит Куйло в Украине и карты возможных боевых действий показывали (на 80% они оказались правильными) у одной гоп-компании из боевого цирка эти прогнозы вызывали дружный ржон и желание побольше спереть на асфальте и под ним тоже. А сейчас они от Штатов требуют того, что те им сами предлагали, только их никто тогда слышать не хотел.
  • YU ST
  • Перехватчик
    - Ну как, Киев взял?

    - Нет.

    - Тогда, наверное, Харьков?

    - Нет.

    - А что взял?

    - Ноутбук, мясорубку, миксер, кроссовки и две пары трусов. Почти новые, между прочим!

    - Ах ты мой герой!
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