Резніков у розмові з главою Пентагону Остіном: "Росія-вбивця має бути зупинена"

Глава Міноборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили з другом України міністром оборони Ллойдом Дж. Остіном III війну РФ проти України, жахливі військові злочини, які чинить РФ. Цього не можна допускати, і росія-вбивця має бути зупинена", - наголосив він.

За словами Резнікова, майбутній пакет допомоги з безпеки збільшить можливості української армії для боротьби з агресором.

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