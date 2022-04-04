Резніков у розмові з главою Пентагону Остіном: "Росія-вбивця має бути зупинена"
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Глава Міноборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили з другом України міністром оборони Ллойдом Дж. Остіном III війну РФ проти України, жахливі військові злочини, які чинить РФ. Цього не можна допускати, і росія-вбивця має бути зупинена", - наголосив він.
За словами Резнікова, майбутній пакет допомоги з безпеки збільшить можливості української армії для боротьби з агресором.