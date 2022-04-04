На Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії, - Монастирський

У Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.

Якщо людина загинула, проводиться ексгумація тіла, всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин. Далі через ДНК буде встановлюватися причетність. Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від рук російських окупантів на Київщині вимірюватиметься сотнями, - Монастирський

"Ґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він не має терміну давності, винуватець буде нести відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де він перебуватиме, може бути затриманий та переданий українському правосуддю. (...)

За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано в Київській області, їх наразі 1200", - зазначив він.

Також читайте: Франція допомагатиме Україні збирати докази воєнних злочинів росіян