Штати готують новий пакет поставок озброєння для України
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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу заявив, що до відправки в Україну готується нова партія озброєння. Його кількість, а також номенклатура поставок тримається в секреті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми очікуємо, що додаткове постачання будуть доставлені в Україну осяжному майбутньому. Ми не завжди можемо анонсувати, що буде доставлено, але ми працюємо з високою швидкістю та ефективністю", - сказав він.