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Штати готують новий пакет поставок озброєння для України

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Штати готують новий пакет поставок озброєння для України
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу заявив, що до відправки в Україну готується нова партія озброєння. Його кількість, а також номенклатура поставок тримається в секреті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми очікуємо, що додаткове постачання будуть доставлені в Україну осяжному майбутньому. Ми не завжди можемо анонсувати, що буде доставлено, але ми працюємо з високою швидкістю та ефективністю", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Михаил Гуру
    Красавчики! Спасибо Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам за помощь в борьбе за нашу свободу!
  • vlah
    Быстрее! Faster!
  • Colt
    Обстрелы с моря уже достали. Пора обстрелять обстреляторов.
    Вода в море уже потеплела, спасутся, если захотят.
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