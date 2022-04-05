Зеленський присвоїв звання "Герой України" 6 українським воїнам, одному - посмертно
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" 6 українським воїнам, одному з них - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському указі №209/2022, який розміщений на сайті Глави держави.
У тексті указу зазначається: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"
БОНДАРУКУ Віталію Анатолійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"
ВЕРЕСУ Кирилу Кириловичу – майору
ЗУГРАВОМУ Олександру Вячеславовичу – полковнику
КУЛАГІНУ Родіону Анатолійовичу – полковнику
СТАРЧЕНКУ Сергію Олександровичу – підполковнику
ЦАРЕНКУ Андрію Юрійовичу – майору".