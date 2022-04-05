Зеленський присвоїв звання "Герой України" 6 українським воїнам, одному - посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" 6 українським воїнам, одному з них - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському указі №209/2022, який розміщений на сайті Глави держави.

У тексті указу зазначається: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"

БОНДАРУКУ Віталію Анатолійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

ВЕРЕСУ Кирилу Кириловичу – майору

ЗУГРАВОМУ Олександру Вячеславовичу – полковнику

КУЛАГІНУ Родіону Анатолійовичу – полковнику

СТАРЧЕНКУ Сергію Олександровичу – підполковнику

ЦАРЕНКУ Андрію Юрійовичу – майору".

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