Кулеба заявив, що сподівається на спільну роботу з новим керівником МЗС Грузії Дарчіашвілі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів бесіду з новопризначеним керівником зовнішньополітичного відомтсва Грузії Ілією Дарчіашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у твіттері.

"Сподіваюсь на спільну роботу з Ілією Дарчіашвілі, новопризначеним міністром закордонних справ Грузії, для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією. Розраховуючи на повну підтримку Грузії у протидії російській агресії", - зазначив він.

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