Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський

Фінал життя всіх прокремлівських пропагандистів буде за ґратами. У кращому разі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Дер Штюрмер". Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.

У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі", - наголосив президент.

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