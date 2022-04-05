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Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський

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Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський
Фінал життя всіх прокремлівських пропагандистів буде за ґратами. У кращому разі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Дер Штюрмер". Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.

У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • SerjUA
    "Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам..." і тим, хто шукає гарантії у рашки...
  • Радость
    Я очень гуманный человек, но не сегодня, так что и вместе с их семьями должно быть тоже что и с ними, за эти деньги они все кормились!
  • Николай К
    Ну хватит эту чушь уже нести. Если ты договорился уже там за нашими спинами с касабами, то висеть тебе на сосне. Если будеешь с нами до победы, то дальше будет видно. Будем разбираться, почему проиграли первый период войны, почему захватили у нас так много территории.
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