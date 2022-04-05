Лихі 90-ті здаватимуться росіянам ситими і спокійними, якщо їхнє керівництво не почне реально домовлятися про мир, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії лише посилюватимуться.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше.

Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними", - зазначив глава держави.

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