Російська нафта перетворюється на кров в Україні, - міністр економіки Фінляндії Лінтіля
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Європейський Союз, ймовірно, запровадить перші енергетичні санкції проти Росії вже цього тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля.
"Нафта зараз в Україні перетворюється на кров", - наголосив він.
За його словами, заміна російської нафти не становить особливої проблеми, оскільки її можна імпортувати з інших країн.
"Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на російську економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії, - наголосив міністр.
Також він заявив, що Фінляндія готова самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.