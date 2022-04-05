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Російська нафта перетворюється на кров в Україні, - міністр економіки Фінляндії Лінтіля

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Російська нафта перетворюється на кров в Україні, - міністр економіки Фінляндії Лінтіля
Європейський Союз, ймовірно, запровадить перші енергетичні санкції проти Росії вже цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля.

"Нафта зараз в Україні перетворюється на кров", - наголосив він.

За його словами, заміна російської нафти не становить особливої ​​проблеми, оскільки її можна імпортувати з інших країн.

"Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на російську економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії, - наголосив міністр.

Також він заявив, що Фінляндія готова самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.

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