Javelin, Stinger, безпілотні літальні апарати, - у Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну "протягом наступних 24 годин".
"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.
Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.
Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.
"Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.