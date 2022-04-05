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США перекинули до Польщі ще більше літаків

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США перекинули до Польщі ще більше літаків
На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна).

Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

"Відправка (винищувачів) до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО", - йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.

Блащак повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.

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Топ коментарі

  • Urs
    читайте между строк.
  • Urs
    вы так нихера и не поняли.
  • Dust
    не розповідай йому всього !
    ми то знаємо чому з'явились американські саме винищувачі
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