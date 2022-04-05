Білий дім про звірства РФ в Бучі: "Це було частиною плану"
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Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Білий дім попереджав, що Росія влаштовуватиме терор та вбиватиме цивільне населення.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Відповідаючи на запитання про те, чи вбивства в Бучі могли відбуватися за наказом Путіна він зазначив, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав, що Росія має намір "в цій війні вбивати дисидентів" і "нав’язувати панування терору на окупованих територіях в Україні".
"Тому ні, ми не вважаємо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - наголосив Салліван.