Щонайменше трьох закатованих окупантами мирних мешканців знайшли на Сумщині, - Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє, що у Конотопському районі на Сумщині на місцях колишніх стоянок російських окупантів вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Конотопський район, зазначив Живицький, "продовжує оговтуватися від навали орків".

"На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - повідомив голова ОВА.

У північній частині Роменського району відбувається "зачистка від орків".

"По самих Ромнах - місто працює у штатному режимі", - розповів Живицький.

У Сумському районі села і селища, міста, які постраждали від окупантів найбільше, отримують усе необхідне в першу чергу, зауважив голова ОВА.

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"Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки... Те, що зробили орки, - за межами розуміння здорового глузду", - наголосив він.

У Шосткинському районі пропрацьовуються безпечні маршрути між громадами по області. Також там відновили планові операції та хірургічні втручання.

"Охтирський район. Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка - роботи по поверненню громад до життя тривають повним ходом. Проблем чимало, на усі реагуємо і працюємо", - повідомив Живицький.

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