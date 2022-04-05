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Нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців і довше, - Білий дім

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Нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців і довше, - Білий дім
Росія змінює плани щодо України та готується до нової фази війни. Вона може тривати кілька місяців і довше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник американського президента Джейк Салліван на брифінгу.

Салліван зазначив, що зараз Росія зосереджує сили для спроб атакувати українські війська в Донецькій та Луганській областях. Ймовірно, загарбники продовжуватимуть блокування Миколаєва та наступ на Харків.

За словами посадовця, війська РФ передислоковуються з півночі України до Донбасу. Ймовірно, окупанти розгорнуть там додаткові батальйонні тактичні групи з десятків тисяч солдатів.

У США прогнозують, що Росія зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    хорошо, что об этом говорит Белый дом, а не диванный ыхспэрд арестович... оно так задолбало своими прогнозами, что хочется пожелать ему заболеть профузной дизентерией...
  • Олександр Иванов
    Представники американського політикуму ніколи не надавали таких прогнозів, якщо я помиляюсь то надайте посилання, яке може підтвердити Ваші фантазії. Можливо європейські експерти оцінюючи військовий потенціал України та московії і могли дійти такого висновку. І я вважаю їх висновок абсолютно виправданий, бо вони порівнюють військовий потенціал, а не фантазують про можливий перебіг бойових дій. Прогнозування перебігу бойових дій річ невдячна та мало змістовна і дуже залежить від людей, яких в повсякденному житті навіть не помічають. Саме потенціал московії дозволяв досягти успіху і він не був реалізований не завдяки керівництву держави України, а завдяки простим українцям, які змогли використати 1 шанс із мільйонів та врятувати свою країну від загибелі.
  • Olexa Pluzh
    Як тільки совість дозволяє гнати пургу на союзників, які майже насильно впихували нам зброю, попри заяви вождів країни про відсутність небезпеки?
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