Вбивства у Бучі - це воєнні злочини, - глава МЗС Канади Жолі

Вбивства цивільних осіб у Бучі безперечно є воєнними злочинами, на виконавців яких чекає покарання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції у Гельсінкі заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно - воєнні злочини", - сказала Жолі.

Вона додала, що Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду із розслідування злодіянь російської армії в Україні. "Відповідальність настане", - зазначила міністр.

За її словами, проти Росії "необхідно запровадити більше санкцій - і це буде зроблено".

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