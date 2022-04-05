"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 5 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати українців із зон бойових дій у більш безпечні місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 5 квітня, включно з міжнародними рейсами.