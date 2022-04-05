Конгресмени США вимагають надати Україні винищувачі і протикорабельні ракети

Понад 30 конгресменів вимагають від адміністрації Байдена збільшити поставки зброї для ЗСУ, зокрема включити ракети класу "земля – повітря" великої дальності, винищувачі і протикорабельні ракети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідний лист є у розпорядженні CNN.

Запит законодавців також включає ракети Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також безпілотники великої дальності дії, щоб Україна могла "краще переривати російські лінії постачання і протистояти російському оточенню", зокрема під час боїв на Донбасі.

"Ми визнаємо, що США та союзники вже надали суттєву військову допомогу у відповідь на російське вторгнення, в тому числі частину з 13,6 мільярда доларів. Проте українцям зрозуміло, що треба зробити більше, щоб виграти цю війну", - йдеться у тексті звернення.

Конгресмени звертають увагу, що Україні не вистачає винищувачів: "В Україні більш як достатньо пілотів, навчених керувати додатковими літаками, якщо вони будуть надані".

"Винищувачі також дозволили б українським силам забезпечити більш адекватний захист районів, таких як Харків і Маріуполь, де в результаті російських атак сталися багаточисельні жертви серед цивільного населення", - вказують автори листа.

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