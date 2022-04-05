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Ера потепління після закінчення холодної війни завершилася, - Блінкен

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Ера потепління після закінчення холодної війни завершилася, - Блінкен
Ера, що тривала після закінчення холодної війни, завершилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася...

Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", - зазначив Блінкен.

Блінкен утримався від характеристик нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потеплінню, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.

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Топ коментарі

  • Nature of Ukraine
    Головне щоб люди Зеленського нас не зрадили і не віддали Крим росіянам на 15 років…
  • Старый зольдат
    Русня, и прочие отбросы человечества именующие себя россиянами, у вас будет ледниковый период. В прямом смысле этого. Долго. Ну просто очень долго.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нарешті прийшло прозріння...Нажаль дуже дорогу ціну платить Україна...
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