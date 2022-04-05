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Звичайний фашизм, - глава МЗС Латвії щодо статті "Що Росія має зробити з Україною"

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Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич назвав звичайним фашизмом статтю на пропагандистському російському сайті РИА Новости про те, що РФ має зробити з українцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це рінкевич написав у Twitter.

"Стаття РИА Новости "Що Росія має зробити з Україною" - це звичайний фашизм" - написав він.

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Топ коментарі

  • Шпилли Вилли 12d74af3
    гитлер тоже книжечки писал каким должен быть мир по его понятиям, результат всем известен
  • Владимир c2a8b9e2
  • arye z.
    Видимо, это уже болезнь человеческой цивилизации, что через определенные промежутки времени периодически всплывает вот такой, "ломом подпоясанный", и начинает вопить - "Всех зарежу, бойтесь меня" .
    И его надо гасить, иначе, он действительно всех зарежет.
    Но какой ценой...
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