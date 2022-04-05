Звичайний фашизм, - глава МЗС Латвії щодо статті "Що Росія має зробити з Україною"

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич назвав звичайним фашизмом статтю на пропагандистському російському сайті РИА Новости про те, що РФ має зробити з українцями.