Вночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети, - Резніченко
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Уночі проти вівторка українські військові збили над Дніпропетровщиною дві російські ракети.
Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання в одному з сіл. Та, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у дописі.
Він додав, що має відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяє, що покажи його після перемоги. Збирає архів перемог наших ЗСУ.
На цю годину в області все нормально.