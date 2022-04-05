Виведена з півночі України армія РФ потребує значного переоснащення, - розвідка Британії
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Виведені з півночі України для передислокації на схід російські війська потребують значного переоснащення й модернізації, перш ніж знову вступати у бої із ЗСУ.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Військові констатують, що українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, перервавши ланцюг постачання і змусивши російських окупантів відступити з районів з-під Чернігова і на північ від Києва.
"Мляві" бойові дії, ймовірно, продовжаться на деяких напрямках у захоплених росіянами районах, проте цього тижня вони значно послабшають через виведення російських військ.