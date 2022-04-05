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Виведена з півночі України армія РФ потребує значного переоснащення, - розвідка Британії

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Виведена з півночі України армія РФ потребує значного переоснащення, - розвідка Британії
Виведені з півночі України для передислокації на схід російські війська потребують значного переоснащення й модернізації, перш ніж знову вступати у бої із ЗСУ.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Військові констатують, що українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, перервавши ланцюг постачання і змусивши російських окупантів відступити з районів з-під Чернігова і на північ від Києва.

"Мляві" бойові дії, ймовірно, продовжаться на деяких напрямках у захоплених росіянами районах, проте цього тижня вони значно послабшають через виведення російських військ.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Юрій Вінгорськи
    сумніваюсь я в тому що ті орки, підрозділи яких получили крерпких кіздюлей
    знову поїдуть в Україну. хто десь відсидівся і не бачив бойових дій, трупів орків і розбитої техніки,
    може й поїде. але сарафанне радіо робить свою справу.
    родичі здохлих і зкалічених орків вже піднімають шум.
    от як би ще відключили свіфт на 100% щоб з голоду дохли, булоб краще
  • Ksenia VB
    Арестовищ казав, що вони оточені.
    То як вони вийшли?
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