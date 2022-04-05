Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"

"5 канал", "Прямий" і "Еспресо" мають бути повернуті в ефір негайно.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відключення з цифрогово мовлення 5, Прямий і Еспресо - це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа.

Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко.

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Особливо погано це рішення виглядає на фоні, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі рулить російський чорт Татаров.

Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03).

Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно - МГЗ і Авалі).

І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз - під час війни.

5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна - не росія.

А тепер розкажіть мені, який я давній і знаний порохобот", - заявив він.