Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,5 тис. осіб, 150 літаків, 134 гелікоптери, 676 танків і 1 858 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 18500 осіб,

танків ‒ 676 од,

бойових броньованих машин ‒ 1858 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

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засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1322 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.