В Україні сьогодні працюватимуть сім гуманітарних коридорів, - Верещук

У вівторок, 5 квітня, працюватимуть для евакуації мирного населення сім гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні працюватиме сім гуманітарних коридорів. З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Попри обіцянки свого керівництва окупаційні війська нікому не дають проїхати до блокадного міста. Останній приклад – це блокування делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин уночі їх звільнили і відправили в сторону Запоріжжя", - сказала Верещук.

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За її словами, з Бердянська до Запоріжжя також можна буде виїхати на власному транспорті. З Мангуша до Бердянська прямує сім автобусів у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зберуть у місті людей для евакуації до Запоріжжя. Крім цього, на блокпості у Василівці чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів за маршрутом до Бердянська.

Буде можливість виїхати з Токмака до Запоріжжя. Із м.Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.

Із Сєверодонецька до Бахмута - місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З Лисичанська до Бахмута - місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З Попасної до Бахмута - місце зборів: вул. Первомайська, 42.

Із селища Гірське до Бахмута - місце зборів: вул. Гагаріна, 13.