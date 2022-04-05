Ситуація в регіонах: Сильні вибухи на Херсонщині, на Донеччині війська РФ ведуть інтенсивні обстріли з "Градів" та артилерії, на Рівненщині ППО збила дві ворожі цілі, - звіти ОВА

У Донецькій області російські загарбники продовжують інтенсивні обстріли Авдіївки, Нью-Йорка, Мар'їнки із "Градів", танків, ствольної артилерії.

Про це ідеться у зведенні обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На Донеччині численні пошкодження приватних будинків, пошкодження промислової інфраструктури. Сьогодні близько 3-ї ночі у Краматорську стався "прильот важкого об'єкта", деталі наразі з'ясовуються. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих встановлюються.

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На Чернігівщині вночі кілька разів оголошувалися повітряні тривоги, обстрілів та руйнувань не було. Триває постачання гуманітарної допомоги у населені пункти Чернігівської області, звільнені від ворога. Запрацювало сполучення з Києвом.

У Київській області ніч пройшла відносно спокійно, сили оборони продовжують зачистку території та розмінування на звільнених територіях.

На Дніпропетровщині лунали кілька повітряних тривог. Вночі українська ППО збила дві ракети. Уламки спричинили загоряння в одному із сіл Синельниківського району. Ніхто не постраждав. Станом на ранок ситуація в області спокійна.

У Херсонській області - постійні вибухи. Близько 5-ї ранку лунали сильні вибухи, інформація про руйнування та постраждалих наразі уточнюється. Більшість населених пунктів Херсонщини залишаються у важкому стані внаслідок дій ворога, відсутності ліків та продуктів, у деяких районах — водопостачання та зв’язку. У співпраці з Дніпропетровською областю відновлюється життєдіяльність населених пунктів на півночі Херсонщини, території яких звільнені від російських військ.

Внаслідок учорашнього ворожого обстрілу касетними бомбами Миколаєва 10 людей загинули, серед них одна дитина, 61 людина поранена. Вночі на території Миколаївської області лунали повітряні тривоги. Рятувальні роботи в будівлі ОДА завершені (36 людей загинули, 33 поранені).

Вночі російські війська хаотично обстрілювали житлові райони Харкова. За минулу добу ворог обстріляв Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. У Чугуєві двоє людей загинули. Евакуацію населення проводять у Барвінковому та Лозовій. Бої ведуться в Ізюмському напрямку.

На Луганщині росіяни не припиняють спроб захопити Рубіжне та Попасну. Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися рятувальники та лікарі швидкої допомоги. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих людей ховають у дворах. Зібрати інформацію про потерпілих внаслідок бойових дій наразі неможливо.

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У Рівненській області вночі силами ППО були збиті дві ворожі цілі.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Житомирській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.