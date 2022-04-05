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ЄС вже завтра може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ, - держсекретар МЗС Франції Бон

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ЄС вже завтра може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ, - держсекретар МЗС Франції Бон
У Міністерстві закордонних справ Франції назвали дату узгодження нових санкцій ЄС проти Росії. Це може статися вже завтра, 6 квітня

Про це заявив держсекретар МЗС Франції Клеман Бон в ефірі радіо RFI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Європейський Союз, швидше за все, ухвалить новий пакет санкцій проти Росії після повідомлень про вбивства мирних жителів на півночі України російськими військовими. Нові санкції, ймовірно, будуть прийняті завтра", - сказав він.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Условия на которых Украине можно принять капитуляцию❗❗❗

    1) Украинский как единственный государственный в роиси.
    2) Полное разрружение как немцы после 2-й мировой.
    3. День рождения Степан Андреевич Бандера 1 января гос. праздник.
    4. Выплата репараций.

    Ставьте лайк если поддерживаете❗
  • Paul Foxen
    *только лутше стало, Скален то поднялися* щас Эвропа с голоду помрёт без росисюшки, щас как запретит Щи и репу пареную поставлять и всё кабзда
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