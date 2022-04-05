Майже 80% українських біженців планують повернутися в Україну після закінчення війни, - опитування Центру Разумкова

79% опитаних українських біженців планують повернутися в Україну після закінчення війни, 10% - не планують.

Про це свідчать результати опитування, проведені соціологічною службою Центру Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

"79% опитаних планують повернутися в Україну після закінчення війни, 10% — не планують, 11% — вагаються з відповіддю", - йдеться у повідомленні.

У той же час 89% опитаних вірять у те, що Україна переможе в цій війні, лише 1% дають негативну відповідь (10% — вагаються з відповіддю).

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Переважна більшість біженців — жінки (83%), відповідно, чоловіки становлять 17% серед опитаних. За віком найбільшу групу респондентів становлять люди від 30 до 39 років (37%), 26% — ті, кому від 40 до 49 років, 19% — люди віком від 16 до 29 років, 11% — віком 60 і більше років, 8% — ті, кому від 50 до 59 років.

76% респондентів — люди з вищою або незакінченою вищою освітою, 18% — із середньою спеціальною освітою, і лише 6% — із загальною середньою освітою.

Найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є висококваліфіковані фахівці (26%), підприємці (20%) та кваліфіковані робітники (17%).

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Більше половини тих, хто виїжджає за кордон у зв’язку з воєнними діями — жителі Сходу та Півдня країни (51,5%), найбільше серед східних областей представлена Харківська — 19%) ), 45% — жителі центральних областей (у тому числі 31% — жителі Києва та Київської області), і лише 4% — жителі західних областей.