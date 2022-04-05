Молодший сержант Назар Небожинський в бою підбив три ворожі "броні" та ціною власного життя врятував 20 воїнів. ВIДЕО

Молодший сержант із Рівного Назар Небожинський ціною власного життя врятував 20 воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на rivnepost.

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Як зазначається, сталось це на Чернігівщині, коли українські військовослужбовці відбивали від російських загарбників одне із сіл.

Назар Небожинський підбив три ворожі "броні", однак остання гармата встигла спрацювати і смертельно його поранила.

Побратим навідника розповів: "За нашою БМП було 20 людей. Якби він не зробив, того що зробив, нас би просто всіх двадцятьох розірвало на шмаття. Небожинський Назар — справжній герой. Він нас врятував своїм життям".

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