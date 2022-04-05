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Вчора російську ракету типу "Калібр" було збито зі звичайної, далеко не нової гармати, - ВМС

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Вчора російську ракету типу "Калібр" було збито зі звичайної, далеко не нової гармати, - ВМС
Вчора, 4 квітня, в одному із пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною артилерійською гарматою було збито російську ракету типу "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.

"Кажете якась там армія світу з "аналогов нет"? Повідомляємо, вчора в одному з пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною і далеко не новою артилерійською гарматою було збито рашиський "КАЛІБР" (ракета типу "Калібр". - Ред. ). Слава Збройним Силам України. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Геннадій Колесник
    в умелых руках и х.й - отвертка
  • Дмитрий Гайдарченко
    Калибр можно и с автомата сбить, если знать как летит и попасть
  • Garry Dron 6973c752
    Слава Богу, слава Україні.
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