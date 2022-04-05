Зеленський про перемовини після звірств рашистів у Бучі: Хочеться чи не хочеться - так питання не стоятиме

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська сторона повинна продовжувати мирні переговори з Росією, незважаючи на військові злочини в Бучі. Оскільки відмова від переговорів є неприйнятним варіантом.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Хочеться чи не хочеться - так питання стояти не буде. Буде стояти питання переговорів, питання в тому, наскільки міцним ти будеш за столом переговорів... На сьогодні сказати, давайте не будемо ні про що говорити, - найлегша позиція... найскладніше - це говорити про те, що вони зробили (мається на увазі військові злочини в Бучі. - Ред.), визнати їх ворогом, знати, що це конкретно війна Росії проти України... Ми вважаємо, що це геноцид, що вони повинні понести покарання за все. І при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися", - зазначив Зеленський.

За його словами, може статися так, що ніякої зустрічі так не буде.

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