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"Українство - фейк. Його не було і немає. Змінити свідомість - найважливіша мета", - Медведєв

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"Українство - фейк. Його не було і немає. Змінити свідомість - найважливіша мета", - Медведєв
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що українці - це нібито фейк.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Глибинне українство, підживлене антиросійською отрутою та всепоглинаючою брехнею щодо своєї ідентичності, – це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців", - заявив Медведєв.

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Димончику тоже захотелось на виселицу. Попадешь, не сцы!
  • Nov
    Мужик из Питера по имени Андрей Зыков, который живет в Китае и торгует жидкостями для электронных сигарет, похвастался в местной группе, что он отправил в Россию партию отравленного товара, дабы отравить «фашню руснявую».
  • Юрий Педаченко
    По факту главный фейк - «славная и сильная российская армия»
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