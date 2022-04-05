Україна не вірить російським гарантіям. Ми розуміємо, що через два роки після підписання угоди Росія може повернутися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вірить російським гарантіям безпеки у разі підписання мирної угоди. Він вважає, що Москва може повернутися до агресії через два роки після такого договору.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.

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