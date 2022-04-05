У березні ДТЕК безкоштовно поставив військовим та медикам електроенергію на 32 млн грн

У березні компанія ДТЕК Ріната Ахметова безкоштовно поставила військовим та медичним установам, а також виробникам хліба електроенергію на суму 32 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку війни ДТЕК робить свій внесок у спільну перемогу та надає безкоштовно електроенергію об'єктам критичної інфраструктури. Електрикою були забезпечені лікарні, військові установи та виробники соціального хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях", - повідомили у компанії.

Безкоштовну електрику у березні отримали майже 150 установ та підприємств.

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З них 100 – це госпіталі, лікарні та інші медичні заклади. Зокрема це Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня №5" та інші.

"ДТЕК продовжить безкоштовно надавати електрику військовим та медичним установам у цих регіонах до повної перемоги України", - заявили в компанії Ахметова.