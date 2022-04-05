Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас, - Зеленський про гарантії безпеки для України

Україна поки що не має переліку країн, готових як гаранти безпеки "стовідсотково включитися" за неї.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Різні країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас. Нам потрібні серйозні гравці. Нам потрібне коло країн, які готові протягом 24 годин надати будь-яку зброю, нам потрібно, щоб санкції були розроблені заздалегідь, і вони першої ж секунди, коли ми відчули загрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав об'єдналося і ввело все одразу. Під колбу загнали цю державу (Росію, – ред.)", - сказав він.

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Президент України також розкритикував ідеї "демілітаризації" та "денацифікації", які Росія хотіла б внести до угоди. "Фразу "демілітаризація" ми забули ще тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва. Денацифікація – звучить образливо, ми можемо використовувати цей термін стосовно вас і, як показала та сама Буча, ми маємо рацію", - сказав Зеленський.

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За його словами, "ми пояснили, що армія має відповідати тій армії, яка в нас існує, яка здатна захищати нашу державу. Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, через два роки Росія може повернутися".