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Зеленський сподівається на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених захисників - Туречина готова допомогти

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Зеленський сподівається на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених захисників - Туречина готова допомогти
Президент України Володимир Зеленський сподівається на вивіз із Маріуполя тіл загиблих захисників і поранених.

Про це він повідомив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми домовилися на сьогодні із Туреччиною. Вона готова на сьогодні вивезти кораблями поранених та вбитих, перевезти їх із Бердянська. Вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих", - сказав він в інтерв'ю українським журналістам, показаним у рамках телемарафону у вівторок.

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"Ми чекаємо на погодження від Путіна. Від цього залежить цей момент. Якщо не вдасться - ми точно знатимемо, що особисто президент Росії не дає цієї можливості", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Olga A 6130c05e
    Как ты спишь, Зебил, после того, как ослабил Украину до такой степени, что ***** осмелилось начать полномасштабную войну??? Хорошо спишь? А ешь как? В три горла? А гундосики записываешь между жратвой и спаньем?

    Зедебилы 73%! Это ваших рук дело! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!

    Надеюсь, и страдаете вы после вашего выбора больше, чем адекватные люди!
  • Frol Fedoroff
    воно вперте і тупе. Не чув і не хотів чути, коли казали - Вова в країні іде війна, не на часі витрачити кошти на казна що. Воно робило свое. А теперь звертається про допомогу вивезти трупи захисників Маріка. Частина ціх вбитих і на тебе пане президен
  • Татьяна Федорова 28525ecc
    Он сдает Мариуполь,Херсон, Донецкую и Луганскую области полностью?
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