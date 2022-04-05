Зеленський сподівається на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених захисників - Туречина готова допомогти

Президент України Володимир Зеленський сподівається на вивіз із Маріуполя тіл загиблих захисників і поранених.

Про це він повідомив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми домовилися на сьогодні із Туреччиною. Вона готова на сьогодні вивезти кораблями поранених та вбитих, перевезти їх із Бердянська. Вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих", - сказав він в інтерв'ю українським журналістам, показаним у рамках телемарафону у вівторок.

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"Ми чекаємо на погодження від Путіна. Від цього залежить цей момент. Якщо не вдасться - ми точно знатимемо, що особисто президент Росії не дає цієї можливості", - сказав Зеленський.