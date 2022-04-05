Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки зробимо після перемоги, - Зеленський
16 19995
Президент України Володимир Зеленський констатує, що українські олігархи з початку війни поводяться по-різному, висновки будуть зроблені після Перемоги.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю українським журналістам, яке транслювалось в телемарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо", - сказав він.
За словами Зеленського, дехто з олігархів позитивно себе проявив, дехто неочікувано став героєм, а хтось перестав бути міцним.