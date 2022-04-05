Зеленський: Маріуполь для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди
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Для України Маріуполь - це життя, а для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він наголосив, що йде скупчення російських окупантів на сході України, але якоїсь "великої стратегії РФ не має".
"Вони не зайняли цю частину, то вони займають Донбас, південь України, коридор до Криму, Херсонську область і Запорізьку область", - зазначив президент.
При цьому наголосив, що окупанти для того, щоб їм це вдалося, "будуть битися за Донбас".
"Маріуполь - це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - сказав Зеленський.