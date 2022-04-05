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Зеленський: Маріуполь для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди

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Зеленський: Маріуполь для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди
Для України Маріуполь - це життя, а для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що йде скупчення російських окупантів на сході України, але якоїсь "великої стратегії РФ не має".

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"Вони не зайняли цю частину, то вони займають Донбас, південь України, коридор до Криму, Херсонську область і Запорізьку область", - зазначив президент.

При цьому наголосив, що окупанти для того, щоб їм це вдалося, "будуть битися за Донбас".

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"Маріуполь - це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ 3c573107
    А що ти собі хочеш повісити, мурло небрите?
  • Папєрєднік
    Зроби так щоб це була твоя медалька!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не надо долго объяснять и угадывать шо кому медалька...
    месяц !!! месяц в окружении бьется Азов и их побратимы по оружию... (которым кое-кто разрешил покинуть?? город...правда не объяснив как....если б они знали выход - мирняк бы уже тихо шел из Мариуполя... )
    не надо из них делать символ (хотя они заслужили десятикратно) им надо помочь (они не просят о помощи чтоб уйти, они просят помощи чтоб выстоять и херачить русню дальше)
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