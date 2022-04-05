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Італія висилає з країни 30 російських дипломатів з міркувань нацбезпеки

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Італія висилає з країни 30 російських дипломатів з міркувань нацбезпеки
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив, що уряд країни прийняв рішення вислати 30 російських дипломатів з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Секретар Міністерства закордонних справ Етторе Секі викликав сьогодні вранці посла РФ в Італії Сергія Разова в Фарнезіну за моїм дорученням, щоб повідомити його про рішення італійського уряду вислати 30 російських дипломатів, що працюють в посольстві, як "персон нон грата", - заявив Ді Майо.

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Він підкреслив, що рішення про висилку російських дипломатів прийнято за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами.

"Висилка дипломатів РФ була необхідна з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла в результаті необґрунтованої агресії проти України з боку РФ", - пояснив міністр.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    нету в странах евросоюза никаких "росийских дипломатов", это фейк, а есть агенты фсб с соответствующими легендами...
  • Larissa Kora 56c14f78
    Дуже приємно.
  • Roman I 19915c5b
    А сікі їх там усього !? Мабуть з 200 рогатих плюс їх ******** родини !?
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