Рух потягів до Краматорська відновлено, - голова Донецької ОВА Кириленко

Рух поїздів до Краматорська, який був призупинений через нічні обстріли, відновлено. Потяги прибуватимуть із запізненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Рух потягів до станції Краматорськ відновлено! Орієнтовно о 13:00 до станції Краматорськ прибуде потяг №45/46. Так само до станції прибудуть і всі інші заплановані потяги, з відповідним запізненням", - зазначив він.

Крім того, "Укрзалізниця" подовжила маршрут поїзда №234/233 Дніпро – Чоп до Покровська. Поїзд відправлятиметься щоденно з 5 квітня з Покровська о 16:30

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