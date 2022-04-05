Внаслідок обстрілів російських окупантів на Миколаївщині загинула дитина, 66 осіб поранено, серед них двоє дітей, - облрада
Про це голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Нажаль, за вчорашній день, від цих обстрілів було поранено двоє діточок – семирічна дитина в Очакові та чотирнадцятирічна – у Миколаєві. Ще одна дитина, нажаль, загинула під час вечірніх обстрілів. Щирі співчуття рідним і близьким! Ми ніколи не пробачимо "русскаму миру" страждання і смерті наших дітей! За все відповісте!", - написала Замазєєва.
Окрім того, за минулу добу на Миколаївщині поранено 66 осіб, серед яких 2 дітей.
Абсолютна більшість поранених – це цивільні люди
Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 380 людей, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.